Neto crava favorito para vencer o Brasileirão; clube não leva o título há mais de 20 anos

– Para mim, nesse momento o Athletico-PR seria o campeão – afirmou

Na atual edição, o time comandado por Cuca lidera o campeonato com 13 pontos em seis rodadas, mas o torneio ainda tem um longo caminho. Isso porque os jogos retornam no dia 1 de junho após paralisação por causa das chuvas no Rio Grande do Sul.

Último título brasileiro do Furacão

O Athletico-PR foi campeão brasileiro pela última vez em 2001, há 23 anos. Na época, a competição ainda não era de pontos corridos e o Furacão bateu o São Caetano na final com jogadores como Adriano Gabiru, Kléber Pereira e Alex Mineiro no elenco.