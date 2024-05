Mário fala sobre planejamento para chegada de Thiago Silva ao Fluminense

Durante a coletiva em que anunciou a renovação do contrato de Fernando Diniz, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, falou sobre a chegada de Thiago Silva. Assim, a previsão inicial era de que o defensor estreasse diante do Palmeiras, pela 19ª rodada, porém com a pausa no Campeonato Brasileiro, tudo deve mudar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Vocês sabem que ele só pode ser inscrito no início de julho, e estar à disposição a partir do dia 10. A gente ainda não sabe se (a estreia) vai ser contra o Palmeiras em razão do adiamento das rodadas. Pela leitura que eu fiz agora da decisão da Diretoria de Competições da CBF de manter a sequência das rodadas (do Brasileiro), (…) não necessariamente vai ser no Fluminense x Palmeiras”, disse.