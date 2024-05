Jorginho não é mais o técnico do Buriram United, da Tailândia

Esse desempenho culminou no título tailandês 2023/24 e na classificação da equipe para a semifinal da Copa da Liga da Tailândia. Além disso, foram 17 gols marcados e apenas cinco sofridos nas nove partidas em que esteve à beira do campo.

O técnico Jorginho anunciou seu desligamento do Buriram United, da Tailândia. Afinal, o profissional teve seu contrato rescindido em comum acordo e seguirá um novo caminho em sua carreira. Apesar da decisão, o comandante teve ótimos números à frente da equipe, com sete vitórias e dois empates.

Tetracampeão com a seleção brasileira em 1994, como jogador, o treinador chegou ao clube em março. Os brasileiros Lucas Crispim, ex-Santos e Fortaleza, e o atacante Bissoli, ex-São Paulo e Athletico-PR atuam na equipe.

“Foi maravilhoso ser treinador do Buriram nesse tempo que estive aqui. Fico muito feliz pelo título que conquistamos, saio de forma invicta, com 17 gols marcados e apenas cinco gols sofridos nesses nove jogos, sendo um deles pela Copa da Liga”, disse Jorginho.

“Entramos num acordo para rescindir o contrato simplesmente por termos formas completamente diferentes de pensar e de lidar com o futebol. Agradeço, portanto, a todo grupo de trabalho, comissão técnica e demais profissionais do staff, aos jogadores, que foram fantásticos, à cidade e à torcida, que só me apoiou nesse período”, completou.