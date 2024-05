Joaquim projeta duelo contra o América-MG: ‘Manter a sequência positiva’

Zagueiro atuou em todas as partidas da Serie B até o momento e vê duelo contra o Coelho como crucial para as pretensões do Santos Crédito: Jogada 10

O Santos terá pela frente o América-MG, nesta sexta-feira (24), às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ao lado dos demais companheiros de elenco, o zagueiro Joaquim segue treinando forte no Peixe e projetou um duelo complicado em Minas Gerais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Estamos bem focados para mais esse desafio na competição. O grupo vem de um grande resultado e também de uma boa atuação. Queremos manter uma sequência positiva na competição, mas sabemos das qualidades do adversário e estamos nos preparando para isso”, explica Joaquim, que atuou em todos os jogos da Série B até o momento: