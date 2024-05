Grêmio fica perto de inverter mando do confronto com o Botafogo

Duelo com o adversário carioca pela nona rodada da Série A está inicialmente marcado para o Alfredo Jaconi, mas Imortal tenta a alteração Crédito: Jogada 10

O Grêmio entrou em contato com a CBF e busca um acordo para inverter o mando de campo de jogo pela Série A para o Rio de Janeiro. Mais especificamente, o duelo com o Botafogo, marcado para o dia 16 de junho. O motivo da atitude seria por uma questão de logística. A entidade que administra o futebol local divulgou que inicialmente o duelo vai ocorrer no Alfredo Jaconi, na cidade de Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Na verdade, a instituição divulgou o retorno do Campeonato Brasileiro, a partir da sétima rodada, na última terça-feira (21). No anúncio, a CBF detalha informações também das duas rodadas seguintes do torneio. O embate com o Glorioso é válido exatamente pela nona etapa da Série A. A escolha pelo Alfredo Jaconi, aliás, não teria sido feita pelo Imortal e sim pela entidade.