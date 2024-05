Grêmio e Inter calculam que 68 de seus funcionários foram vítimas das enchentes

Trinta e oito colaboradores do Imortal e 30 do Colorado sofreram prejuízos com a tragédia no Rio Grande do Sul e clubes se unem para auxiliá-los

Inter e Grêmio começam a tomar conhecimento dos prejuízos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Isso porque a dupla gaúcha calcula que 68 de seus funcionários foram vítimas da tragédia no estado. No caso, 38 profissionais do Imortal e 30 do Colorado. Assim, os clubes se uniram e adotaram práticas de forma urgente para amenizar o cenário e ajudá-los.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo que as equipes tenham retomado as atividades em outros estados até pela necessidade de seus compromissos no calendário brasileiro, o futebol ainda não é a prioridade. E, sim, a solidariedade ao povo gaúcho. Prova disso é que o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, ainda não se juntou à delegação em Itu, interior de São Paulo. Exatamente pela necessidade de cumprir responsabilidades em Porto Alegre.