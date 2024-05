Gabigol está na mira de gigantes do futebol brasileiro

Cruzeiro e Athletico estão interessados na contratação do jogador do Flamengo, que tem contrato até o fim do ano

Com laços estremecidos com torcida e diretoria do Flamengo, Gabigol tem seu futuro incerto no clube carioca. Aliás, com vínculo até o fim de dezembro, o camisa 99 pode assinar pré-contrato com outro clube a partir do meio do ano. No entanto, o jogador desperta interesse de gigantes do futebol brasileiro já para a próxima janela de transferências. Dois deles são Cruzeiro e Athletico.

Com a chegada do novo dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, os cruzeirenses se animaram com a possibilidade de contratação de grandes nomes, como Gabigol. Nesta quinta-feira, o empresário falou sobre a chance de contratar o rubro-negro.