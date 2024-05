Fluminense vence duas seguidas pela primeira vez em 2024 com Diniz

Dessa forma, essa foi a primeira vez na temporada que a equipe alcançou duas vitórias consecutivas com seu time principal, sob o comando de Fernando Diniz. Vale lembrar que o elenco se reapresentou mais tarde nesta temporada em virtude da final do Mundial de Clubes em dezembro de 2023.

O Fluminense bateu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Maracanã, nesta quarta-feira (22) , e assegurou a vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Com gols de Jhon Arias e John Kennedy, o Tricolor repetiu o resultado do jogo de ida e teve uma atuação segura diante do adversário, que disputa a Série C do Brasileirão.

No início do ano, o Tricolor emendou três triunfos seguidos com a equipe ainda alternativa, comandada por Marcão, auxiliar permanente. Foram diante de Portuguesa-RJ, Audax-RJ e Nova Iguaçu. Assim, desde a estreia dos titulares diante do Bangu, não houve uma sequência semelhante.

O Fluminense volta a campo no dia 29 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Alianza Lima-PER, no Maracanã. O confronto é válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Os comandados de Diniz buscam finalizar o Grupo A de forma invicta. Por fim, pelo Brasileirão, a equipe enfrenta o Juventude dia 1, às 18h30 (de Brasília), também no Rio de Janeiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.