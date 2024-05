Flamengo volta a vencer fora de casa após quatro jogos

Última vitória como visitante havia sido no dia 14 de abril, diante do Atlético-GO, no Serra Dourada, pela primeira rodada do Brasileirão Crédito: Jogada 10

Com gol de Pedro, o Flamengo venceu o Amazonas por 1 a 0 na Arena da Amazônia e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, os jogadores rubro-negros venceram um jogo fora de casa após 38 dias. LEIA MAIS: Flamengo e Pulgar arrastam conversas por renovação

O Flamengo não vinha conquistando bons resultados como visitante. Afinal, os jogadores rubro-negros estavam há quatro jogos sem vencer longe do Rio de Janeiro. Durante este período, os comandados de Tite jogaram fora de casa contra Palmeiras, Bolívar, RB Bragantino e Palestino, respectivamente. Jejum do Flamengo como visitante

21/04: Palmeiras 0 x 0 Fla

24/04: Bolívar 2 x 1 Fla

04/05: Bragantino 1 x 1 Fla

07/05: Palestino 1 x 0 Fla A última vitória do Flamengo fora de casa havia sido no dia 14 de abril, diante do Atlético-GO, no Serra Dourada, pela primeira rodada do Brasileirão. Na época, os comandados de Tite venceram por 2 a 1, com gols de De La Cruz e Pedro. O jogo teve muitas polêmicas de arbitragem.