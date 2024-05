Flamengo vai formalizar reclamação na CBF por possível pênalti em Pedro

Atacante rubro-negro dividiu com o goleiro Marcão, do Amazonas, porém árbitro Ramon Abatti Abel mandou o lance seguir

O Flamengo informou, na madrugada desta quinta-feira (23), logo após a vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas pela Copa do Brasil, que irá formalizar uma reclamação na CBF. A diretoria rubro-negra enxergou infração na disputa do goleiro Marcão com Pedro na área aos 21 minutos do primeiro tempo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, o árbitro Ramon Abatti Abel mandou o lance seguir. Dessa forma, o árbitro de vídeo Gilberto Rodrigues Castro Junior não viu necessidade de chamá-lo para revisão. No segundo tempo, o atacante voltou a incomodar a área adversária e marcou o gol do triunfo, que garantiu a classificação da equipe para as oitavas de finais.