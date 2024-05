Flamengo informa problema de De La Cruz

Após o término da partida contra o Amazonas, em Manaus, que carimbou a classificação rubro-negra às oitavas da Copa do Brasil, o Flamengo informou que De La Cruz sofreu um trauma no joelho direito. O uruguaio será reavaliado na quinta-feira, no Ninho do Urubu.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta De La Cruz sofreu um trauma no joelho direito. Será reavaliado no CT”, informou o Flamengo.