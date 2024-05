Felipe Melo revela pretensão no Fluminense: ‘Disputar o Super Mundial’

Na vitória sobre o Sampaio Corrêa, Felipe Melo completou 100 jogos com a camisa do Fluminense. Assim, com o resultado, a equipe carioca avançou às oitavas de finais da Copa do Brasil. Apesar de ter contrato até o fim deste ano, o defensor, de 40 anos, descartou aposentadoria e falou sobre suas pretensões na carreira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Tenho a pretensão de disputar o Super Mundial. Nós que estamos aqui fizemos por merecer isso. Mas vivo muito o hoje. Quero continuar conquistando no Fluminense. No Palmeiras, que eu tenho um amor imenso, quando vencemos a primeira Libertadores, eu falava: “vamos ser bi”. E agora por que não pensar na Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, campeonato do mundo?”, disse.