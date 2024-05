Ex-Santos admite excessos: ‘Fazia baguncinhas’

– Se eu fizesse as baguncinhas, mas que o negócio não tomasse tanta proporção como tomava… gerou uma insatisfação na entidade Santos. Não só jogadores. Diretoria, treinador, comissão técnica, enfim… acaba gerando essa insatisfação. Não dá para manter esse cara aqui, não. Eu era bom de grupo, me dava bem com todo mundo, tratava todo mundo bem. Do porteiro ao presidente. Questão pessoal, não tive problema com ninguém. O problema foi eu mesmo. Eu fazia as bagunças e isso, hoje com certeza, eu mudaria. Certamente, eu estaria jogando até hoje. Se não tivesse as noitadas, as coisas que fazia, talvez, estaria jogando, estaria empregado – finaliza.