Droga vira febre entre jogadores da Premier League

O entorpecente contem substâncias cancerígenas. Uma das estrelas do Campeonato Inglês, o atacante Vardy, é adepto do uso

A Premier League é referência no cenário mundial do futebol, pois é considerada a melhor liga do planeta. Apesar disso, a Inglaterra sofre com alguns problemas externos que podem interferir no torneio. Um exemplo disso é um entorpecente que se popularizou entre os jogadores.

Trata-se do “Snus”, uma droga que, segundo os atletas, auxilia na melhora de suas performances, além do nível de concentração. Contudo, mesmo com o benefício imediato, o produto pode causar prejuízos a longo prazo. Isso porque o snus é composto por nicotina e pode causar a dependência química. Além de outras substâncias, que podem facilitar desenvolvimento de câncer, problemas cardiovasculares e até deterioração dental.