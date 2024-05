Cruzeiro faz proposta por Júnior Santos, mas Botafogo recusa

A chegada do empresário Pedro Lourenço à SAF do Cruzeiro fez o clube celeste agir com força no mercado. Além da contratação do diretor de futebol Alexandre Mattos e do goleiro Cássio, a Raposa tentou tirar Júnior Santos do Botafogo. A tentativa, contudo, acabou frustrada.

Segundo o jornalista Samuel Venâncio, o Cruzeiro ofereceu 5 milhões de euros (R$ 27,8 milhões) ao Alvinegro pelo atacante de 29 anos, mas a oferta foi prontamente recusada. A direção do Botafogo no Brasil não quis conversar, e o americano John Textor, dono da SAF do Glorioso, sequer precisou participar.