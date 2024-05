Cruzeiro chega a acordo para compra de Matheus Pereira

O Cruzeiro já tem um acordo definido para ficar com o meia Matheus Pereira. A Raposa acertou base salariais e tempo de contrato permanente com o atleta, além de acertar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Aliás, o Cruzeiro conseguiu melhorar muito os tratos com o Al-Hilal. Afinal, o valor fixado em contrato era de 12 milhões de euros (R$ 60 milhões). A Raposa, portanto, reduziu quase pela metade para comprar o atleta.

O contrato do meia vai até 30 de junho. Após isso, ele assinará o novo vínculo. Pereira, aliás, é o principal jogador do elenco celeste. Ele é o artilheiro da equipe na temporada, com cinco gols. Além disso, também é o líder de assistências, com oito passes para os companheiros.