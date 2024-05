Corinthians chega a acordo para pagar dívida com Giuliano

A cobrança é devido a diretos de imagens atrasados quando Giuliano ainda jogava no Corinthians. Ele deixou o Timão no final do ano passado e acertou com o Santos, onde vem atuando atualmente e se destacando. No acordo, o jogador vai receber o pagamento de forma parcelada, sendo o fim do débito acontecendo apenas no dia 24 de dezembro de 2025.

O Corinthians chegou a um acordo com o meio-campista Giuliano para encerrar uma ação de cobrança na Justiça que o jogador movia contra o clube. Na terça-feira (21), as partes acertaram o pagamento de R$ 1,95 milhão, sendo R$ 1,75 milhão a Giuliano e R$ 200 mil aos advogados dele. A notícia foi dada inicialmente pelo ‘Uol’.

Segundo Giuliano, no ano passado, o Corinthians não pagou a ele oito parcelas de R$ 213 mil que estavam previstas em contrato. Assim, o valor da dívida acabou sendo corrigido pela inflação e acrescido de juros pela defesa do jogador.

Com a camisa do Corinthians, Giuliano disputou 143 partidas e marcou 12 gols. Entretanto, ele deixou o Timão no fim do ano passado, após não chegar a um acordo para a extensão do vínculo.

Sem renovação de contrato com o Timão, Giuliano aceitou o convite do Santos para incorporar o elenco de Fábio Carille. Contudo, em pouco tempo na Vila Belmiro, ele se tornou um dos principais jogadores do time. Apesar de ter sofrido uma lesão no início da temporada, ele soma 13 partidas, seis gols marcados e duas assistências.