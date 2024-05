Confira quanto o Flamengo ganhou com a classificação às oitavas da Copa do Brasil

A vitória por 1 a 0 em Manaus, diante do Amazonas, carimbou a classificação do Flamengo para as oitavas de final da Copa do Brasil. Aliás, o time carioca jogava apenas pelo empate, afinal, venceu o jogo de ida, no Rio de Janeiro, também por 1 a 0. Além da classificação para a próxima fase da competição, o Rubro-Negro também ficou com R$ 3,4 milhões de premiação.

O valor é distribuído pela CBF para equipes que passam da terceira fase da Copa do Brasil. Aliás, na competição, o Mais Querido já faturou R$ 5,6 milhões.