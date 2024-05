Com participação em quatro gols nos últimos três jogos, Pedro ganha moral no Flamengo

Com 18 gols marcados, atacante é o artilheiro do país nesta temporada e vive um momento especial no clube Crédito: Jogada 10

Pedro teve participação decisiva no jogo entre Flamengo e Amazonas. Afinal, o atacante aproveitou um chute de Igor Jesus no segundo tempo e marcou um gol de joelho na Arena da Amazônia. Assim, os rubro-negros venceram os aurinegros por 1 a 0 em Manaus e se classificaram para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após um momento de instabilidade, os jogadores rubro-negros reagiram na temporada e conquistaram três vitórias consecutivas. Pedro, por sinal, é um dos responsáveis pela evolução do time. Afinal, o camisa 9 participou de quatro gols nos últimos três jogos da equipe. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fla 2 x 0 Corinthians: Pedro efetuou um belo drible, finalizou de carrinho e marcou um golaço no primeiro tempo.

Fla 4 x 0 Bolívar: Pedro deu uma bela assistência para Everton Cebolinha no primeiro tempo e balançou as redes na segunda etapa.

Amazonas 0 x 1 Fla: Pedro aproveitou um chute de Igor Jesus e desviou com o joelho, marcando o gol da vitória em Manaus. Momento de Pedro Pedro chegou ao Flamengo no começo de 2020, ainda com Jorge Jesus. No entanto, ele só se consolidou como titular absoluto em 2022, com Dorival Júnior. O atacante atualmente é peça imprescindível no sistema ofensivo rubro-negro. Com 18 gols marcados, o camisa 9 é o artilheiro do futebol brasileiro em 2024.