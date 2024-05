Com James, Colômbia faz convocação para amistosos antes da Copa América

Jogador do São Paulo não entra em campo há quase um mês

O meio-campista James Rodríguez segue em alta com a atual comissão técnica da seleção colombiana. Nesta quinta-feira (23), o nome do jogador do São Paulo apareceu na lista de convocados para os amistosos prévios a Copa América.

Além de James, outros cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro constam na lista do técnico argentino Néstor Lorenzo. São os casos de Jhon Arias (Fluminense), Borré (Internacional), Richard Ríos (Palmeiras), Santiago Arias (Bahia) e Sebastián Gomez, do Coritiba.