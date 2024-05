Chefe de Marketing do Corinthians pede afastamento em meio a polêmicas

O superintendente de marketing do Corinthians, Sérgio Moura, pediu afastamento do cargo nesta quinta-feira (23), em meio a polêmicas dentro do clube. A saída do publicitário ocorre enquanto correm denúncias envolvendo o contrato de patrocínio máster do Timão com a empresa de apostas esportivas VaideBet.

Moura nega qualquer conduta ilícita e disse que vai tomar medidas judiciais contra os que o acusam ou fazem insinuações a respeito da atuação dele. O publicitário trata a saída como uma licença e não um pedido de demissão. Ele acredita que poderá voltar ao cargo no futuro, após provar sua inocência nos tribunais.