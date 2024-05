CBF divulga áudio do VAR em gol anulado do Atlético

O Atlético se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. O Galo usou o regulamento, perdeu por 1 a 0 para o Sport, nA quarta-feira (22), fora de casa, no entanto, como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, avançou de fase. Todavia, não poderia faltar uma polêmica, e o gol anulado do time mineiro chamou atenção. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, então, o áudio do diálogo entre o árbitro de campo e o de vídeo.

O gol de Paulinho foi no segundo tempo do jogo, quando o Galo já perdia a partida e sofria muita pressão do time do Recife. No meio campo, Vargas e Zaracho disputam a bola com Domínguez, do Sport. O árbitro viu a situação e mandou o jogo seguir. O VAR, aliás, ressaltou: “nada”.