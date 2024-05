Botafogo reintegra Romero e Hernández após atos de indisciplina

Óscar Romero e Diego Hernández levaram mulheres à concentração do Botafogo, quando o Alvinegro empatou com o Fortaleza na capital cearense no dia 12. A direção do clube descobriu e decidiu multar os dois, além de optar pelo afastamento imediato.

Após o ato, o Botafogo seguiu para Lima, no Peru, onde enfrentou o Universitario pela Libertadores, mas os dois atletas voltaram ao Rio de Janeiro. Além de perderem o jogo pelo torneio da Conmebol, eles também desfalcaram o Alvinegro no triunfo sobre o Vitória, na última quarta-feira, que garantiu a classificação da equipe às oitavas de final da Copa do Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.