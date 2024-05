Avaí ultrapassa a marca de 10 mil sócios-torcedores

Além da performance esportiva, o diretor de negócios do Avaí, Rodrigo Florenzano, destaca outro motivo que ajudou muito no crescimento do programa de sócios..

Dentro de campo, o Avaí reagiu no Campeonato Brasileiro da Série B. A chegada do técnico Gilmar del Pozzo deu novo ânimo ao time, que conquistou três vitórias seguidas, contra Coritiba (1 x 0), CRB (2 x 1) e Sport (2 x 1) e hoje está na sexta colocação, a dois pontos do G-4 da competição. E isso se refletiu na aproximação do torcedor com o clube. O número de sócios-torcedores ultrapassou os 10 mil inscritos, chegando a 10.127 na última terça-feira.

As obras de melhoria no estádio da Ressacada também são citadas pelo gestor como outro fator que contribuiu para o aumento no quadro de sócios da equipe catarinense.

“O associado está vendo todas as modificações que estamos promovendo no estádio. Aprimoramos a parte dos bares. O Setor A já conta com Wi-fi. Até o final do ano, todos os setores estarão com cobertura de internet. E, daqui um mês, vamos lançar o novo placar eletrônico do estádio, com 64 metros quadrados, o que vai permitir uma série de novas ações com os associados”, ressalta Florenzano.

Suporte

Hoje, o associado do Avaí também conta com um amplo suporte do clube para resolver qualquer tipo de problema.