António Oliveira se preocupa com saída de Wesley do Corinthians

Treinador torce pela permanência do atacante no clube e cobra reforços quando a janela de transferência se abrir no segundo semestre

Um assunto em específico vem tirando o sono de António Oliveira no Corinthians. Contudo, não é nenhuma competição ou adversário, mas, sim, a janela de transferência no meio do ano. Afinal, o treinador acredita que a equipe precisa se reforçar para brigar nas três competições que ainda tem no ano e se preocupa com uma possível saída do atacante Wesley.

O jogador vem recebendo sondagens do exterior, em especial da Inglaterra. O West Ham é o principal interessado no atacante. Na próxima semana, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, vai a Londres para conversar com possíveis interessados no atleta.