Adilson Batista deixa o Amazonas e será diretor da base do Cruzeiro

Após derrota por 1 a 0 para o Flamengo, Adilson entrou em acordo com a diretoria e terá contrato longo com a Raposa

Após perder para o Flamengo por 1 a 0, em Manaus, e dar adeus à Copa do Brasil, Adilson Batista despediu-se do Amazonas. Na tarde desta quinta-feira, o treinador confirmou acerto com Cruzeiro para ser o diretor executivo das categorias de base do clube mineiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Adilson ficou pouco tempo à frente do Amazonas, que disputa a Série B do Brasileirão. Foram apenas oito jogos no comando do clube do Norte do país, mas o retrospecto também não foi bom: uma vitória, dois empates e cinco derrotas. O único triunfo foi contra o Santos, líder da competição.