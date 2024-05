Abel Ferreira e o Al Sadd: ‘Só há uma verdade. Escolham o que vão dizer’

“Minha carreira de treinador é um livro aberto, com glórias, tristezas e frustrações, com duas ou três páginas que eu rasgaria. Mas um livro é genuíno quando todos os ingredientes estão nele. Sou dono da minha alma e capitão do meu destino e quis esse destino que eu chegasse ao Palmeiras em 2020. De lá e até hoje eu sempre digo que estou e sou treinador do Palmeiras com orgulho. Estou onde quero estar e estou onde querem que eu esteja. Muita coisa foi dita e muita gente fez afirmações. E não falo mais sobre esse assunto”.

Após o empate (0 a 0) que classificou o Palmeiras às oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira estava no centro das atenções. Não pelo jogo. Mas pelo fato de que pela primeira vez falaria sobre a polêmica que envolve um suposto pré-acordo não cumprido com o Al Sadd . O português teceu elogios ao Palmeiras, mas em nenhum momento foi ao ponto mais importante. Afinal, assinou um pré-contrato ou não?

“Se o Al Sadd disse que assine? Vamos ver. O que eu digo é que só há uma verdade e vocês (da imprensa) precisam escolher o que vão dizer”, concluiu.

Entenda o caso Abel Ferreira – Al Sadd

No fim de 2023, Abel Ferreira aceitou a proposta do Al Sadd, do Qatar e assinou o pré-contrato com o clube do exterior. Por causa do acordo, ele teria que assumir a nova equipe no dia 27 de dezembro do ano passado. Porém, o Palmeiras soube da situação e convenceu o treinador a permanecer no clube.

A família de Abel Ferreira também foi fator importante. As duas filhas e a esposa preferiram a continuidade em São Paulo. Vale citar, que o trio está no país desde 2022.