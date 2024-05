Tiago Nunes propõe desafio a Guardiola: ‘Queria vê-lo jogar contra uma equipe na altitude’

Após a demissão do Botafogo, Tiago Nunes assumiu o comando da Universidad Católica, do Chile, em março. No seu curto período no novo país, o treinador propôs um desafio a Pep Guardiola em entrevista à “ESPN, do Chile”. No caso, ele declarou que gostaria de ver seu companheiro de profissão assumir um trabalho na América do Sul.

“Adoraria ver o Guardiola comandando um time na Libertadores contra o Bolívar, Binacional no Peru a 4 mil metros de altitude, Rosário Central, Boca Juniors na Bombonera. Para mim, seria incrível. Eu vejo os caras muito cautelosos, muito tranquilos, lá tudo funciona. Eu adoraria ver, mas nunca vai acontecer, é a nossa realidade”, apontou Tiago.