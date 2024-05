Téo José surpreende e assina contrato com grande emissora de TV

Téo José estava no SBT, onde foi a voz da Champions League e também apresentou o programa 'Arena SBT'

O narrador esportivo Téo José está de casa nova. Após passagem nos últimos anos pelo SBT, inclusive assumindo a apresentação do “Arena SBT”, o comunicador agora terá um novo desafio.

O portal “F5” da Folha de São Paulo foi o primeiro a informar. O comunicador vai narrar a Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, não será pela Rede Globo ou SporTV. Téo José está a caminho da TV Bandeirantes, que tem acordo para transmitir a segunda divisão do torneio nacional.