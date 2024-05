Sforza e Léo Jardim reagem a pênaltis em Vasco x Fortaleza; veja

Jogadores foram dois dos destaques do Cruz-Maltino em classificação épica para as oitavas de final da Copa do Brasil

A heroica classificação do Vasco para as oitavas de final da Copa do Brasil, na última terça (21), contou com alguns nomes importantes. Sforza e Léo Jardim, por exemplo, foram alguns dos destaques no épico 3 a 3 em São Januário, encerrado com vitória cruz-maltina nos pênaltis.

E, nesta quarta (22), o Vasco destacou em suas redes sociais a participação de ambos, convidando-os a reagir às suas ações decisivas na partida. Sforza, por exemplo, cobrou pênalti com maestria durante a disputa.

“A verdade é que estava muito tranquilo porque eu treinei pênaltis durante a semana com meus companheiros. Eu batia todas as bolas cruzadas e hoje (terça) fico muito contente porque me saí muito bem. Sim, eu vou decidido na bola, com a cobrança já na cabeça. Eu fui muito tranquilo porque confio em mim e nos meus companheiros”, analisou Sforza.