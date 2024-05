Real Madrid analisa possíveis substitutos de Toni Kroos

Merengues entendem que Kimmich, do Bayern de Munique, e Rodri, do Manchester City, como favoritos a peça de reposição a saída do alemão Crédito: Marcelo Caitano

O Real Madrid começa a se planejar para a saída do meio-campista Toni Kroos, que comunicou sua aposentadoria ao final da temporada. Assim, o clube espanhol já mapeia o mercado e seleciona dois jogadores como favoritos a serem peças de reposição. Tratam-se de Kimmich, do Bayern de Munique, e Rodri, do Manchester City. A informação é do veículo espanhol “Diário AS”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O primeiro jogador tem vínculo com o clube alemão até junho de 2025, mas ainda não apresentou uma oferta de ampliação contratual. Kimmich já está há nove anos no Bayern e não garantiu uma permanência em entrevista ao mesmo jornal espanhol.

“No momento não estou pensando nisso. Como já disse, falarei primeiro com o Bayern. Mas, claro, Barcelona e Real Madrid são clubes incríveis com uma história incrível”, detalhou o meio-campista. A outra alternativa é o volante Rodri, do Manchester City, que é considerado o melhor jogador da posição do mundo. Aliás, ele ficou na quinta colocação da última edição da Bola de Ouro. Apesar do interesse, entende-se que sua saída do clube inglês é bastante difícil. Opção mais complicada para o Real Madrid Afinal, ele é um jogador que mais agrada Guardiola dentro do elenco dos Citizens. Além de seu prestígio ao marcar gols em momentos decisivos. Prova disso é que Rodri anotou o gol que garantiu o título da Liga dos Campeões para a equipe azul de Manchester na temporada passada.