Presidente do São Paulo alfineta Textor em depoimento na CPI

Júlio Casares rebateu acusações do dono da SAF do Botafogo, em sessão na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas

O presidente do São Paulo, Júlio Casares, depôs nesta quarta-feira (22) na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. O dirigente foi o primeiro a ser ouvido na sessão, que ainda contará com depoimentos do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, José Perdiz de Jesus, e do procurador-geral do mesmo colegiado, Ronaldo Botelho Piacente.

Casares, depondo na condição de convidado como testemunha, respondeu aos ataques feito pelo dono da SAF do Botafogo, John Textor. O norte-americano acusa o Tricolor de ter facilitado o jogo contra o Palmeiras, no qual o São Paulo saiu derrotado por 5 a 0. O embate aconteceu no Allianz Parque, pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Casares apontou que a partida entre São Paulo e Palmeiras aconteceu logo após a conquista inédita da Copa do Brasil. Além disso, o presidente admitiu que os jogadores do Tricolor entraram em campo sem o mesmo nível de concentração.