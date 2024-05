Palmeiras tem departamento médico vazio pela primeira vez no ano

O Palmeiras vive um momento raro na temporada. Afinal, pela primeira vez no ano, o técnico Abel Ferreira teve todos os jogadores à disposição para uma sessão de treinamento. Dudu, Bruno Rodrigues e Aníbal Moreno foram os últimos a sair do departamento médico do clube, que agora está vazio. Assim, aumenta as opções do treinador para escalar o time.

A principal novidade nas últimas movimentações é o retorno do volante Aníbal Moreno, liberado pelo Núcleo de Saúde e Performance depois de se recuperar de um trauma no olho, que o tirou de ação por cerca de duas semanas. Ele tem chances de ser relacionado para o duelo contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (23).