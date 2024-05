Palmeiras encerra preparação para duelo contra o Botafogo-SP

O Palmeiras encerrou, na manhã desta quarta-feira (22), a preparação para o duelo contra o Botafogo-SP, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Allianz Parque, e agora joga por um empate em Ribeirão Preto para avançar para as oitavas de final.

No campo, a comissão técnica de Abel Ferreira aprimorou transições, movimentações específicas e finalizações antes de, na parte final, comandar um descontraído recreativo. Após o treino, o meia-atacante Lázaro ressaltou a importância da vantagem construída no duelo de ida e projetou um duelo difícil em Ribeirão Preto.