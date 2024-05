Mãe de Neymar tem atitude inesperada após problema com Bruna Biancardi

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, publicou fotos com o neto Davi Lucca, mas apagou após críticas dos internautas Crédito: Jogada 10

A mãe do craque Neymar, Nadine Gonçalves, teve uma atitude completamente inesperada, na última segunda-feira (20), e apagou das redes sociais as fotos com seu neto mais velho, Davi Lucca. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Inicialmente, “NeyMãe” compartilhou momentos com o garoto em uma viagem para Copenhague, na Dinamarca. No entanto, após isso, internautas criticaram por ela não publicar fotos com a neta mais nova, a pequena Mavie.