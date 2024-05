Lookman celebra hat-trick histórico na final da Liga Europa

Atacante nigeriano é primeiro a marcar três gols na decisão do torneio e leva Atalanta ao maior título de sua história

A Atalanta conquistou a Liga Europa de forma inédita em sua primeira final em competições europeias e teve o nigeriano Ademola Lookman, de 26 anos, como grande herói. O atacante anotou um hat-trick na vitória por 3 a 0 sobre o Bayer Leverkusen e foi o primeiro jogador a marcar três gols em uma final da segunda maior competição de clubes do futebol europeu.

“Foi uma das melhores noites da minha vida. Grande exibição da equipe, conseguimos, conseguimos, conseguimos! Não tenho muito mais a dizer, mas sim, fantástico!”, disse o atacante em entrevista rápida à ‘TNT Sports’.

Na atual temporada, Lookman já havia perdido o título da Copa Africana de Nações com a derrota da seleção da Nigéria para a Costa do Marfim, além de ver o troféu da Copa da Itália escapar com a derrota para a Juventus. Mas, na terceira tentativa, o atacante estava iluminado em campo e foi o grande nome da decisão da Liga Europa 2023/24.