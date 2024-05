Lima é cortado pelo Fluminense para jogo contra o Sampaio Corrêa

Tricolor "ganha" desfalque de última hora para duelo pela Copa do Brasil. Jogador sofre com quadro gripal

O Fluminense terá um desfalque de última hora para o duelo contra o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (22), pela Copa do Brasil. Lima apresentou quadro gripal e foi cortado dos relacionados do Tricolor para o duelo, a ser realizado no Maracanã e valendo vaga para as oitavas de final.

A informação é do “ge”. Segundo a publicação, Lima começou a sentir os sintomas na manhã desta quarta, chegando até a se concentrar com o restante dos companheiros. À tarde, o Fluminense decidiu, porém, por preservar o volante.

