Justiça rejeita recursos, e Vasco associativo segue à frente da SAF

O Vasco associativo conseguiu mais uma vitória nos tribunais. Nesta quarta-feira, a Justiça indeferiu recursos da SAF e da 777 Partners, que tentavam recuperar o controle do futebol cruz-maltino. Dessa forma, a liminar concedida ao grupo de Pedrinho segue válida.

A decisão saiu das mãos do desembargador Cesar Felipe Cury, da 20ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele rejeitou os dois pedidos de efeito suspensivo da decisão da quarta-feira passada.