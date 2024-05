Inter de Milão tem novo proprietário por conta de problemas financeiros

Grupo Suning, da China, não paga dívida com a Oaktree Capital Management, dos Estados Unidos, que se torna nova dona da Internazionale

A quitação do débito deveria ocorrer, na última terça-feira (21), porém, o Grupo Suning não teve sucesso em cumprir com o acordo. Assim, a Internazionale foi usada como garantia ao calote dos asiáticos. A dívida é oriunda de um empréstimo de 275 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) que os chineses pegaram com a companhia com sede na Califórnia, há três anos.

A Inter de Milão passou por uma modificação em sua administração. O Grupo Suning, da China, antiga dona do clube, repassou a propriedade da instituição para a Oaktree Capital Management, dos Estados Unidos. A empresa asiática não conseguiu pagar uma dívida de 395 milhões de euros (cerca de R$ 2,2 bilhões na cotação atual) que tinha com a companhia norte-americana.

Exatamente no período em que houve o surgimento da pandemia da Covid-19. Na oportunidade, o clube italiano comunicou prejuízo por volta de 245,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,4 bilhão na cotação da época) na temporada 20/21. Os danos financeiros ocorreram muito pela limitação de lucro pelo período pandêmico, principalmente com a realização de partidas sem a presença de público.

Confira o anúncio da nova dona da Inter de Milão

A Oaktree está empenhada em alcançar o melhor resultado para a prosperidade a longo prazo da Inter de Milão, com foco inicial na estabilidade operacional e financeira do clube. (…) Para garantir que o clube esteja posicionado para o sucesso dentro e fora de campo, focando em gestão, operações e governança robustas com uma visão de crescimento sustentável e sucesso

Passagem do Grupo Suning na Internazionale

A empresa asiática adquiriu a propriedade dos nerazzurri em 2016. Na oportunidade comprou 68,7% das ações. Dessa forma, a presidência da Internazionale passou a ser do empresário chinês Steven Zhang. Em oito anos de gestão, a companhia promoveu uma reestruturação no clube italiano e o recolocou como protagonista. Bem como a conquista de sete troféus que vieram exatamente depois do empréstimo da Oaktree.