Grêmio renova contrato de volante até 2027

Ronald, de 21 anos, disputou quatro partidas na atual temporada. Grêmio vê potencial no jovem e estendeu seu vínculo Crédito: Jogada 10

O Grêmio anunciou, nesta quarta-feira (22), a renovação de contrato do volante Ronald, de 21 anos. Agora, a joia da base do Imortal tem vínculo até 2027. A diretoria também se movimentou e acertou a contratação do zagueiro Jemerson, que estava no Atlético-MG, e está próximo de Rodrigo Caio, que deixou o Flamengo em dezembro e está sem atuar desde então. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Formado na base do Tricolor, Ronald subiu para o profissional com Renato Gaúcho no ano passado. Logo em sua primeira partida como titular, fez o gol da vitória sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

O volante tem 13 jogos pelo Grêmio no profissional, quatro deles nesta temporada. Ele está em um setor com bastante concorrência. Afinal, na contenção, ele disputa posição com Villasanti, Carballo, Du Queiroz, Pepê, Dodi, Edenilson e Mila. Ao longo de sua formação, Ronald foi presença frequente nas seleções de base e esteve no grupo que disputou o torneio pré-olímpico, na Venezuela, no início de 2024. Contudo, o Brasil não conseguiu vaga em Paris. Ronald está com o elenco do Grêmio em São Paulo, para rotina de treinamentos no CT Joaquim Grava, do Corinthians, até o dia 26. Isso porque a Arena e o CT Luiz Carvalho estão inutilizados por conta das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Assim, para voltar às atividades, o Imortal teve que deixar o estado.