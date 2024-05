Grêmio admite não usar mais a Arena nesta temporada

Setores do estádio do Grêmio ainda estão sob as águas. Custos da reparação das estruturas serão da administradora Crédito: Jogada 10

Enquanto treina no CT do Corinthians, em São Paulo, visando à retomada dos jogos e à sequência da temporada, o Grêmio também olha para os estragos causados pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Ainda sem possibilidade de usar suas instalações em Porto Alegre por conta do volume da água, o Tricolor já admite a chance de não usar mais a Arena nesta temporada. O clube não estipula prazos para voltar a usar o estádio e o CT Luiz Carvalho. Apesar do volume do rio Guaíba ter baixado e a inundação do entorno da Arena ter diminuído, a água ainda está em cerca de 80 centímetros.

Algumas áreas da Arena ainda estão alagadas, como estacionamento, vestiário e almoxarifado. O campo, contudo, aparece com uma coloração escura e, provavelmente, deve estar comprometido. Para escoar a água e, assim, poder mensurar os prejuízos causados na Arena, o Guaíba precisa ficar abaixo dos 4m. Nesta quarta-feira, ele chegou a 3,91m. Todavia, segundo projeções do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o volume pode voltar a aumentar, uma vez que há chuva prevista para esta quinta-feira (23). A alternativa, então, seria usar bombas para forçar o escoamento. Prejuízos da Arena não serão do Grêmio O Grêmio não vai arcar com os prejuízos causados pelas chuvas na Arena. Os custos para recuperação de estruturas e materiais serão da administradora do estádio. No entanto, o clube fica a mercê no tempo que a empresa vai levar para colocar o local novamente disponível para funcionamento.