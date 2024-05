Fluminense renova contrato de Fernando Diniz

O Fluminense renovou o contrato do técnico Fernando Diniz até o fim de 2025. O anúncio foi do presidente do clube, Mário Bittencourt, numa entrevista coletiva após a vitória do Tricolor sobre o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (22/5), no Maracanã. Um momento oportuno tendo em vista o resultado do jogo. Afinal, o placar de 2 a 0 garantiu a classificação do time para as oitavas de final da Copa do Brasil.

“É projeto nosso de longevidade, de estabilidade no trabalho. Nesses dois anos em que ele está aqui, sempre estivemos felizes com seu trabalho e com a questão que transcende o trabalho. Já nos deu alegrias e continuará dando”, disse Bittencourt.

Após a confirmação de sua permanência no cargo por período mais longo, Fernando Diniz enalteceu a sua relação com o clube, onde está desde 2022, em sua segunda passagem pelas Laranjeiras.