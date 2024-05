Fluminense divulga relacionados para duelo com o Sampaio Corrêa

O Fluminense mede forças com o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Assim, o clube divulgou a lista de relacionados para o duelo no Maracanã com destaque para o retorno de Thiago Santos.

O defensor sentiu um problema muscular durante um treinamento, ainda no início do mês de abril. Chegou a existir a possibilidade dele estar entre os relacionados contra o Cerro Porteño-PAR, mas foi preservado. Agora, aparece como opção para o duelo com a Bolívia Querida.