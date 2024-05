Fluminense arrecada mais de R$ 28 mil em leilão em prol das vítimas do RS

O Fluminense arrecadou mais de R$ 28 mil com o leilão das camisas utilizadas na partida contra o São Paulo, realizada no último dia 13, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que os jogadores entraram em campo com a “Super Ajuda” no lugar da marca da Superbet no espaço mais nobre do uniforme.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sendo assim, todo o lucro levantado será destinado às vítimas das enchentes que afetaram o Estado do Rio Grande do Sul. A ação foi uma parceria entre os dois clubes e a patrocinadora. Com isso, o leilão ocorreu na plataforma MatchWornShirt e contou com 11 camisas assinadas por jogadores relacionados para o confronto.