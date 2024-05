Flamengo empata com o América-MG pelo Brasileirão Sub-20

O Flamengo empatou por 1 a 1 com o América-MG nesta quarta-feira (22), pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Na Gávea, no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro abriu o placar com Wallace Yan, no primeiro tempo. O Coelho, ainda na primeira etapa, deixou tudo igual com Paulinho, de pênalti.

Com o empate, o Flamengo pulou para a sexta posição, com 13 pontos. Por outro lado, o América-MG fica na 11ª colocação, com nove pontos.