Felipe Melo comemora 100 jogos pelo Fluminense com vitória

A vitória do Fluminense sobre o Sampaio Corrêa nesta quarta-feira (22/5), pelo Campeonato Brasileiro, teve um motivo a mais de comemoração para Felipe Melo. Afinal, o zagueiro completou 100 jogos pelo Tricolor Carioca. Assim, diante de mais de 22 mil torcedores no Maracanã, ele pôde celebrar o momento especial no time.

“Em primeiro lugar agradeço a Deus. Completar 100 jogos às portas de fazer 41 anos de idade, no gigante que é o Fluminense, é motivo de muito orgulho”, disse o jogador, que vai fazer aniversário no dia 26 de junho.

Felipe Melo acrescentou que segue em frente em busca de conquistas no clube.