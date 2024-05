Felipe Anderson prepara saída da Lazio e chegada ao Palmeiras

Meia-atacante faz sua última partida pelo time italiano neste domingo, entra de férias e se apresenta no Verdão no início de julho

A principal contratação do Palmeiras para 2024, o meia-atacante Felipe Anderson já prepara sua chegada ao Brasil. No próximo domingo (26), o jogador fará sua última partida com a camisa da Lazio, contra o Sassuolo, pela rodada final do Campeonato Italiano. Depois, ele chegará para ser o novo reforço do Verdão.

Como ele só pode ser registrado no dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência no Brasil, Felipe Anderson terá todo o mês de junho para aproveitar suas férias. Além disso, o jogador tem pré-contrato com o Alviverde válido a partir do dia 1º de julho e que vai até o final de 2027. Contudo, sua chegada ao Palmeiras está cada vez mais próxima.