Fábio Carille esboça o Santos para encarar o América-MG

De olho no compromisso, que é considerado difícil pela comissão técnica, Fábio Carille começa a pensar na equipe que vai buscar os três pontos.

Líder da Série B, o Santos volta a campo na próxima sexta-feira (24) para encarar o América-MG, em jogo válido pela sétima rodada do torneio nacional. O jogo será na Arena Independência, em Belo Horizonte. A bola começa a rolar às 21h30 (de Brasília).

No meio-campo, a principal ausência será o volante João Schmidt. O meio-campista sofreu uma entorse no tornozelo direito. Por isso, Tomás Rincón será colocado na equipe. O jogador não é titular desde o dia 9 de março.

Outros desfalques do Santos ficam por conta de Julio Furch e Pedrinho. Ambos com tratamento na região do púbis. Por fim, Guilherme está lesionado na coxa esquerda.

Retorno

Apesar de lamentar os desfalques, a novidade positiva para o Santos é o lateral-direito Aderlan. O jogador passou por cirurgia na mão direita e, caso seja necessário, vai atuar com uma proteção no local.