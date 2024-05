Empresa dona do Aston Villa negocia para comprar SAF do Vasco

V Sports, interessada na SAF do Vasco, é uma empresa com histórico de administrar clubes pelo mundo e tem dois bilionários como donos

O Vasco associativo e a 777 Partners entraram em disputa judicial. Especialmente devido ao noticiário internacional, que indica uma crise financeira da empresa norte-americana. Assim, tal embate influencia a negociação das ações da SAF do Cruz-Maltino, que a 777 Partners é dona. Algumas companhias já têm conversas para adquiri-las. Uma delas, segundo apuração do Jogada10, é a V Sports, que é proprietária do Aston Villa (ING).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A companhia já tem o histórico de administrar outros clubes pelo mundo. Um exemplo disso é o Vitória de Guimarães, de Portugal, clube do qual detém 29% das ações. Além disso, conta com acordos de parceria com o Vissel Kobe, do Japão, ZED FC, do Egito, e Real Unión, da Espanha.