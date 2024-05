Em ritmo de treino, Fluminense vence Sampaio e vai às 8ªs da Copa do BR

Coim força máxima e mandando em campo, Flu bate maranhenses no Maracanã, avança de fase e embolsa mais R$ 3,4 milhões

Como era esperado, o Fluminense se impôs e venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 nesta quarta-feira (22/5) no Maracanã. O triunfo foi pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como também ganhou na ida (em Cariacica) por 2 a 0, o Tricolor confirmou a sua passagem para as oitavas de final.

O Fluminense, ao chegar nas oitavas, leva mais R$ 3,465 milhões de premiação que se soma aos R$ 2,205 milhões pela participação nesta terceira fase. O Sampaio também leva uma boa bolada. Afinal, como entrou na primeira fase, somou as premiações das três fases e sai com R$ 3,937 milhões no banco.

